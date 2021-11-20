20 Kasım 2021 corona virüs tablosu: 201 can kaybı, 23 bin 347 yeni vaka

Türkiye'nin 20 Kasım 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr 20.11.2021 - 19:18

20 Kasım 2021 corona virüs tablosu: 201 can kaybı, 23 bin 347 yeni vaka

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'de son 24 saatte 352 bin 335 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 347 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi.

, "Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülke genelinde iki doz Kovid-19 aşısını yaptıranların sayısının 50 milyonu geçtiğine işaret ederek, "İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı." değerlendirmesinde bulundu.

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