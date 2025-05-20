20 Mayıs ne günü? 20 Mayıs'ın anlam ve önemi

Dünya Arı Günü, Arıcılığın öncüsü Anton Janša'nın doğum günü olan 20 Mayıs'ta kutlanan bir anma günü.



Uluslararası düzeyde kutlanan bu günün amacı, ekosistem için arıların ve diğer tozlayıcıların rolünü kabul etmektir.



BM Üye Devletleri, Aralık 2017'de Slovenya'nın - 20 Mayıs'ı Dünya Arı Günü ilan etme - önerisini onayladı.



ARI GÜNÜ ÇIKIŞ NEDENİ



Arılar, tozlaşma (polinasyon) yoluyla bitkisel üretime ve biyolojik çeşitliliğe büyük katkı sağlamakta, bu da gıda güvenliğimiz ve sürdürülebilir tarım için hayati öneme sahiptir. Bitkiler polen yaymaya ihtiyaç duyar. Yabani çiçekli bitkilerin yaklaşık yüzde doksanı, başarılı bir cinsel üreme için polen yaymak amacıyla arı gibi polinatörlere ihtiyaç duyar. Buna karşın, bu bitkiler ekosistemin işleyişinde kritik bir öneme sahiptir. Besin sağlarlar, yaşam alanları oluştururlar ve birçok hayvan türü için çeşitli başka kaynakları teşkil ederler.​



Ancak son yıllarda arılar ve diğer polinatörlerin çeşitli riskler (küresel ısınma, habitat kaybı, arı hastalık ve zararlıları, pestisitler vd.) altında olduğu bazı araştırma çalışmalarıyla ortaya konmuştur.

