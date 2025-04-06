20 metre çekilmişti: Deniz seviyesi normale döndü

Arsuz ve İskenderun ilçesinde geçen günlerde yaşanan denizdeki çekilme 20 metreyi bulmuştu.



Fırtına sonrası deniz seviyesi yeniden yükselmeye başladı. Şiddetli fırtına nedeniyle 20 metreyi bulan çekilmelerin olduğu noktalarda yükselen deniz seviyesi drone ile havadan görüntülendi.

