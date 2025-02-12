20 milyon lira değerinde kaçak makaron yakalandı: Kendisini "stok yaptım" diyerek savundu

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış A.'nın (45) gümrük kaçağı makaron ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine KOM polisleri Barış A.’ın Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’ndeki deposuna operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda depoda piyasa değeri 20 milyon TL olduğu tespit edilen 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

