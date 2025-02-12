20 milyon lira değerinde kaçak makaron yakalandı: Kendisini "stok yaptım" diyerek savundu

Adana’da deposunda 20 milyon TL değerinde 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Depo sahibi, kendisini "Ucuz bulunca stok yaptım." diyerek savundu. Şüphlei, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 milyon lira değerinde kaçak makaron yakalandı: Kendisini "stok yaptım" diyerek savundu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış A.'nın (45) gümrük kaçağı makaron ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine KOM polisleri Barış A.’ın Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’ndeki deposuna operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda depoda piyasa değeri 20 milyon TL olduğu tespit edilen 28 milyon 150 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

20 milyon lira değerinde kaçak makaron yakalandı: Kendisini "stok yaptım" diyerek savundu - 1

Gözaltına alınan Barış A.'nın, "Çarşıda bunları ucuz görünce alıp stok yaptım. Daha sonra satacaktım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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