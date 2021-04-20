20 Nisan 2021 corona virüs tablosu: 346 can kaybı, 61 bin 28 yeni vaka

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.



Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 895 oldu.



Son 24 saatte 55 bin 592 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.



Test sayısı 44 milyon 409 bin 756'ya ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624, vefat sayısı 36 bin 613, ağır hasta sayısı 3 bin 375 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.