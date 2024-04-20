20 Nisan hava durumu | Meteoroloji'den 43 kent için sarı kodlu uyarı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, (Adana ve K.Maraş hariç) Akdeniz, (Sivas hariç) İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde yağışlı hava kütlesinin etkisi ile 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güneyli, yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat), Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de fırtına (51-75 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-90) şeklinde; Marmara'da kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, ara sıra kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu gece saatlerinden itibaren; Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya ve İstanbul ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması, rüzgarın bölge genelinde kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.



EDİRNE 10°C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL 11°C, 16°C



Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 10°C, 13°C



Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KOCAELİ 13°C, 18°C



Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Ege'nin güneyinde yerel kuvvetli olması, rüzgarın bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.



AFYONKARAHİSAR 11°C, 16°C



Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ 13°C, 18°C



Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR 14°C, 21°C



Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA 15°C, 20°C



Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

