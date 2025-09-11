20 saattir kayıp olarak aranan kişiden acı haber: Uçuruma yuvarlanmış

Aydın'In Efeler ilçesinde geçen salı günü bir arkadaşı ile birlikte alkol alan Muammer Türkmen, daha sonra saat 23.00 sıralarında Umurlu Mahallesi’ndeki evine dönmek üzere motosikletle yola çıktı.

Türkmen'in eve gelmemesi üzerine yakınları durumdan şüphelenerek arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkmen’in, kaybolduktan 20 saat sonra motosikletle uçuruma yuvarlandığı ortaya çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Türkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Türkmen’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



Otopsi işlemleri tamamlanan, evli ve 2 çocuk babası Muammer Türkmen’in cenazesi bugün toprağa verildi.