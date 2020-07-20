20 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 17 can kaybı, 931 vaka

Türkiye'de son 24 saatte 931 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 220 bin 572, can kaybı 5 bin 508 oldu. 'Günlük Corona Virüs Tabosu'nu paylaşan Bakan Koca, "Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. en düşük 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok. " açıklamasında bulundu.

20.07.2020 - 20:36

20 Temmuz 2020 corona virüs tablosu: 17 can kaybı, 931 vaka

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi Corona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 508'e yükseldi. Bugün toplam 43 bin 404 test yapılırken, 931 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 220 bin 572 oldu. Bugün 992 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 203 bin 2'ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 385, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 243 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Son üç gündür ortalama günlük vaka sayısı en yüksek beş ilimiz; İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. En düşük 5 ilimiz; Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok” ifadelerini kullandı.

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