20 Temmuz 2021 corona virüs tablosu: 46 can kaybı, 8 bin 780 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Virüs salgınında vaka sayısındaki artış sürüyor. Yeni vaka sayısı 27 Mayıs tarihinden bu yana ilk kez 8 bini geçti.



Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 24 saatte 198 bin kişiye test yapıldı. 8 bin 780 yeni vaka tespit edildi. Bir günde 46 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşnlerin sayısı ise 4 bin 561.



Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir" dedi.



Bayram süresince tedbirlere uyulması çağrısında da bulunan Sağlık Bakanı, "Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir'' dedi.