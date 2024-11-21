20 ton domates yüklü kamyonda yangın

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 20 ton domates yüklü kamyonun lastiğinde yangın çıktı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü.

20 ton domates yüklü kamyonda yangın

, akşam saatlerinde İznik Yolu Otoban Kavşağı mevkinde seyreden yaklaşık 20 ton yüklü kamyonda çıktı.

Kamyonun lastiğinden yükselen alevleri fark eden sürücüsü Mehmet Akif Gayretli (62), aracını emniyet şeridine çekti. 

20 ton domates yüklü kamyonda yangın - 1

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken yangın büyüyerek kamyonu sardı.

, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü.

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