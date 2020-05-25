20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir?

Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla, 81 ilde 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması kısıtlanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler neticesinde, bu kapsamdaki vatandaşları rahatlatıcı bir karar alındığı belirtilen genelgeye göre, 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların belirli günlerde dışarı çıkmalarına karar verilmişti.

0 - 14 YAŞ ARASI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

0-14 yaş aralığında yer alan çocuklar, 27 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkmalarına izin verilecek.

15-20 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLER NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

15-20 yaş arasındaki gençlerin ise 15 Mayıs Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yine belirlenen kurallara uymak ve maske kullanmak kaydıyla dışarı çıkmalarına izin verilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CEZA KAÇ LİRA?

Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

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