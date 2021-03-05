20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri

Normalleşme süreci ile birlikte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında açıklama yaptı. Buna göre yasak bazı illerde kalkarken yüksek ve çok yüksek risk gurubundaki illerde izin saatleri artırılarak yasağın devam etmesi kararı alındı.

05.03.2021 - 11:50

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması (65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı)

İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne toplu taşıma kısıtlaması (65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı)

Sokağa çıkma cezası ne kadar?(Sokağa çıkma yasağı ve saatleri)

Sokağa çıkma cezası ne kadar?(Sokağa çıkma yasağı ve saatleri)

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre, risk gruplarına göre bazı illerde yasak kaldırılırken yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde izin saatleri artırılarak yasağın devam etmesi kararı alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.’

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLERİN DAĞILIMI

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

SOKAĞA ÇÖP ATANLAR DİKKATYAPAY ZEKA PEŞİNİZDE

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...