20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre, risk gruplarına göre bazı illerde yasak kaldırılırken yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde izin saatleri artırılarak yasağın devam etmesi kararı alındı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacaktır.’

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLERİN DAĞILIMI

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.



Çok yüksek risk grubunda yer alan iller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.



Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.



Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

SOKAĞA ÇÖP ATANLAR DİKKATYAPAY ZEKA PEŞİNİZDE

