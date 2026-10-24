20 yaşında 250 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya: "Her şeyi eve gelen tebligatlarla öğrendik"

"OĞLUMUN ADINA HESAP AÇIP, GSM HATTI ALMIŞLAR"

Evladının tuzağa düştüğünü iddia eden Harun E., oğlunun ustası olan yeğeninin, "Abdurrahman, sen dayımın yanında çalışıyorsun. Haftalığını senin hesabına yatıralım." diyerek söz konusu hesabı açtırdığını ileri sürdü.

Oğlunun banka hesabının nasıl açılacağını bilmediği için ustasının yeğeninden yardım aldığını belirten baba Harun E., "Bankaya gidip para yatırmayı bile bilmez. Bu şahıs, oğlumun Facebook hesabını ve mobil bankacılığını ele geçirmiş. Oğlumun adına telefon hattı da almış. Şimdi oğlumun adına 27 ayrı dosya bulunuyor. Bu dosyalar nedeniyle oğlumun uzun yıllar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceğinden endişe ediyoruz. Oğlumun hayatıyla ve geleceğiyle oynadılar." ifadelerini kullandı.

250 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Abdurrahman E.'nin avukatı Ferhat Karlı, müvekkilinin üst sınırdan dosyalardan ceza alması durumunda 250 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını ifade ederek Abdurrahman'ın bilgisi ve rızası dışında adına açılan GSM hatları nedeniyle mağdur olduğunu savundu.