20 yaşında, 53 yıl hapisle aranıyordu, park sorgusunda yakalandı

Adana'da polisin parkta dolaşırken şüphe üzerine durdurduğu 20 yaşındaki Murat Can Songelen'in GBT sorgusunda 22 dosyadan dolandırıcılık suçundan 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Songelen yakalanıp cezaevine gönderildi.

20 yaşında, 53 yıl hapisle aranıyordu, park sorgusunda yakalandı

Seyhan Emniyet Müdürlüğü'nün devriye polis ve bekçi ekipleri, Gazipaşa Parkı'nda hareketlerinden şüphelendiği kişiyi durdurdu.

Murat Can Songelen adlı şüphelinin GBT sorgulamasında 22 dosyadan 53 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı.

Songelen'in İzmir'de sahte oto kiralama sitesi kurup çok sayıda kişiyi dolandırdığı, yakalanıp hapis cezası kesinleşince Adana'ya kaçtığı öğrenildi.

İlk dolandırıcılık suçunu 18 yaşında işlediği saptanan ve kesinleşmiş hapis cezası dışında sonuçlanmamış 28 dosyası daha olduğu belirlenen Songelen, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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