20 yaşındaki Akın'dan acı haber

İstanbul'da iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlileri olduğunu söyleyen aile, oğulları Akın S.'den (20) bir süredir haber alamadığını polise bildirdi.

İhbar üzerine arama çalışmalarına başlayan polis, Akın S.'nin cansız bedenini 15 Mayıs'ta Karaağaç Mahallesi'ndeki boş arazide buldu.

Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

AİLESİ HUSUMETLİLERİNİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Akın S.'nin ailesi, oğullarının husumetli oldukları kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldüğünü ve boş araziye bırakıldığını iddia ederken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.