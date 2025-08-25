20 yaşındaki genç annesini katletti

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesindeki 5 katlı binanın en üst katında ikamet eden Azad K. (20) ile annesi Çiğdem K. (45) arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüdü, Azad K. annesini tabanca ile vurduktan sonra kaçtı.



Eve polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.



Polis, sokak ve bina çevresinde önlem alırken, eve giren sağlık çalışanları anne Çiğdem K.'nin öldüğünü belirledi.



Ekiplerin incelemesinin tamamlanmasının ardından Çiğdem K'nin cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.



Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.