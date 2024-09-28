20 yaşındaki motosikletli genç kız feci şekilde can verdi

Kaza, saat 10.40 sıralarında Çaybaşıyeniköy-Kayalar Reşitbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapürçek istikametinde seyir halinde olan 20 yaşındaki Hale Rüzgar idaresindeki 54 ACY 051 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halinde olan ve dönüş için manevra yapan 36 yaşındaki Halil İbrahim B. kontrolündeki kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklet sürücüsü Hale Rüzgar'a, karşı yönden gelen 35 yaşındaki M.A.B. idaresindeki 54 ACE 770 plakalı otomobil çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, genç motosiklet sürücüsü Rüzgar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.