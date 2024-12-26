20 yaşındaki Emircan'dan haber yok

Bursa'da evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 20 yaşındaki Emircan Kavlak için arama çalışması başlatıldı.

20 yaşındaki Emircan'dan haber yok

'nın Osmangazi ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Emircan Kavlak (20) her yerde aranıyor.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Emircan Kavlak gece saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi.

Emircan'ı evde göremeyen aile, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Aile, Emircan Kavlak'ı görenlerin durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirmesini istedi.

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