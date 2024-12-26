20 yaşındaki Emircan'dan haber yok

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kayıp ihbarı yapılan Emircan Kavlak (20) her yerde aranıyor.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Emircan Kavlak gece saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi.

Emircan'ı evde göremeyen aile, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Aile, Emircan Kavlak'ı görenlerin durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirmesini istedi.