20 yaşındaki Türkan corona virüse yenik düştü

Hakkari'de 20 yaşındaki genç kız, corona virüse yenik düştü.

Yüksekova’da corona virüse yakalanan ve yaklaşık bir aydır Van’da tedavi gören Türkan Abo (20), doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AŞI ÇAĞRISI

Konuyla ilgili bilgi veren Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Akrabam olan Türkan Abo maalesef yakalandığı Covid-19 hastalığıyla 1 aydır mücadele ediyordu. Doktorların bütün müdahalelerine rağmen maalesef hayata tutunamadı. Bütün hemşehrilerimizden ricamız lütfen aşılarınızı yapın. Bu hastalıkla mücadele edeceğimiz en büyük silah, aşıdır” dedi.