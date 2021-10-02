20 yaşındaki Türkan corona virüse yenik düştü

Hakkari'de corona virüse yakalanan ve bir aydır hastanede tedavi gören 20 yaşındaki Türkan Abo hayatını kaybetti.

İHA 02.10.2021 - 12:35

20 yaşındaki Türkan corona virüse yenik düştü

Hakkari'de 20 yaşındaki genç kız, corona virüse yenik düştü.

Yüksekova’da corona virüse yakalanan ve yaklaşık bir aydır Van’da tedavi gören Türkan Abo (20), doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

AŞI ÇAĞRISI

Konuyla ilgili bilgi veren Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, "Akrabam olan Türkan Abo maalesef yakalandığı Covid-19 hastalığıyla 1 aydır mücadele ediyordu. Doktorların bütün müdahalelerine rağmen maalesef hayata tutunamadı. Bütün hemşehrilerimizden ricamız lütfen aşılarınızı yapın. Bu hastalıkla mücadele edeceğimiz en büyük silah, aşıdır” dedi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...