20 yavru köpeği çuvallara koyup dereye attılar

Denizli'nin Çivril ilçesi Yuvaköy Mahallesi'nde salı günü serinlemek için Bakırlı Deresi'ne giren 3 çocuk, suda iki çuval fark etti.

Çocuklar, karaya çıkarıp iplerini çözdükleri çuvallardaki 20 köpek yavrusunun öldüğünü gördü.

DİBE BATSIN DİYE ÇUVALLARA TAŞ KOYMUŞLAR

Çuvallara, ağırlık yapıp suya batması için taş konulduğu görüldü. Çocuklar, haber verdikleri aileleriyle birlikte köpekleri gömdü.



İhbar üzerine bölgeye giden jandarma, mahallelinin ifadelerine başvurup, köpekleri suya atan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

''BUNU YAPAN İNSANLIKTAN ÇIKMIŞTIR, BU VİCDANSIZLIKTIR''



Yuvaköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Gündoğdu, olaydan dolayı üzgün olduklarını söyledi. ''Bunu yapan insanlıktan çıkmıştır, bu vicdansızlıktır, 20 köpek yavrusundan ne istediniz?'' diyerek tepki gösteren muhtar, ''Keşke, canice öldürmek yerine araziye bıraksalardı. Şimdi jandarma bu vicdansızı aramaya başladı. Biz de bunu yapanın bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.