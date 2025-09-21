20 yıl hapisle aranıyordu, İzmir'de yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan uygulamalarda 19 yaşındaki C.G. isimli bir kişi durduruldu.

Yapılan GBT ve UYAP sorgulamasında C.G.'nin "birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma", "kamu malına zarar verme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 20 yıl 8 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.