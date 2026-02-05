20 yıl önceki cinayet yeniden kan döktü

İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Eflatun Sokak'ta 28 Ağustos 2006 tarihinde meydana gelen olayda, Murat T. ile Ramazan A. gasp ettikleri taksiyle geldikleri sokakta, evinin önünde oturan Zafer A'ya tabancayla ateş açmış, yanında çay içen amcasının kızı Elif A. (19) başından tek kurşunla vurularak hayatını kaybetmişti. Saldırıda Zafer A. da yaralanmıştı.



Aradan geçen yaklaşık 20 yılın ardından, Elif A'nın ağabeyi Arif A. (43), dün gece İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı üzerinde bulunan bir büfenin önünde, olayda yaralanan amcasının oğlu Zafer A. (49) ile birlikte otururken, yanlarına gelen bir kişinin kız kardeşinin ölümüne sebep olan zanlıların arkadaşı olduğunu öğrenince tepki gösterdi. "Bu şahsı neden bizim masaya oturtuyorsun" diyerek başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.



AĞIR YARALANDI



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Arif A., tabancayla amcasının oğlu Zafer A.'ya ateş açtı. Karın ve bacağından vurulan Zafer A. ağır yaralanırken, olay yerine çağrılan ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olay sonrası kullandığı silahla birlikte polise teslim olan Arif A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan Arif A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.