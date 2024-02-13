20 yıl önceki vahşet kardeşlerin ihbarıyla ortaya çıktı: Bebeğini öldüren baba tutuklandı

İstanbul Arnavutköy’de 3 kardeş, 20 yıl önce babaları Hüseyin K.’nin 15 aylık kardeşleri Armağan’ı döverek öldürdüğünü ve olayı gizlemek için de bir arkadaşıyla gömdüğünü 2016 yılında polise ihbar etti.
Tutuksuz yargılanan baba Hüseyin K. (57), Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada tutuklandı.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, şikayetçi kardeşler V.K. ve Ö.K. de avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.
ANNE ''NAZARDAN ÖLMÜŞ OLABİLİR'' DEDİ
Duruşmada, anne Ceyhan K. de tanık olarak dinlendi. Anne Ceyhan K. eşinin çocuklarını dövmediğini söylerken Armağan bebeğin nasıl öldüğü sorusuna "Nazardan olabilir bilmiyorum." yanıtını verdi.
Şimdilerde her biri 20'lerinde 3 gencin olayı 2016 yılında polise ihbar etmesi sonrasında bebeğin gömüldüğü yer açılmıştı.
Baba Hüseyin K. polis ifadesinde, çocuğun neden öldüğünü bilmediğini söylemiş ancak savcılıkta mezar yeri parası olmadığı için bebeği kendisinin gömdüğünü ileri sürmüştü.
''KARDEŞİM ARMAĞAN İÇİN BABAM 'ŞEYTAN ÇOCUK' DERDİ''
Daha önce ifade veren kardeşlerden Ö.K., “Ben 3-4 yaşlarındayken babamdan şiddet görmeye başladım. Eline ne geçerse onunla bizi döverdi. 2001 yılında doğan kardeşim Armağan için babam ‘şeytan çocuk’ derdi. Bir gece babam kardeşimi kötü dövdü. Çocuk sabaha karşı öldü. Annem ve babam bizden gizli bu çocuğu götürüp Arnavutköy Mezarlığı’na gömdüler. Biz, sonraki konuşmalardan bunu anladık. 5-6 yıl sonra okul kaydı çıktığından nüfus müdürlüğüne öldüğünü belgelemek için başvuruda bulundular. Tanık olarak teyzemi gösterdiler.” demişti.
V.K., Ö.K. ve M.K. adlı kardeşlerin ihbarı sonrasında soruşturma başlatılmış, bebeğin gömüldüğü yer de açılmıştı.
Söz konusu bebeğin baba Hüseyin K.’ye ait olduğunun tespit edilmesi sonrasında baba Hüseyin K. hakkında ''olası kastla çocuğunu öldürme'' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, tutuksuz yargılanan baba Hüseyin K. suçlamaları reddetmişti.
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