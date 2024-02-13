20 yıl önceki vahşet kardeşlerin ihbarıyla ortaya çıktı: Bebeğini öldüren baba tutuklandı

Baba Hüseyin K. polis ifadesinde, çocuğun neden öldüğünü bilmediğini söylemiş ancak savcılıkta mezar yeri parası olmadığı için bebeği kendisinin gömdüğünü ileri sürmüştü.

''KARDEŞİM ARMAĞAN İÇİN BABAM 'ŞEYTAN ÇOCUK' DERDİ''



Daha önce ifade veren kardeşlerden Ö.K., “Ben 3-4 yaşlarındayken babamdan şiddet görmeye başladım. Eline ne geçerse onunla bizi döverdi. 2001 yılında doğan kardeşim Armağan için babam ‘şeytan çocuk’ derdi. Bir gece babam kardeşimi kötü dövdü. Çocuk sabaha karşı öldü. Annem ve babam bizden gizli bu çocuğu götürüp Arnavutköy Mezarlığı’na gömdüler. Biz, sonraki konuşmalardan bunu anladık. 5-6 yıl sonra okul kaydı çıktığından nüfus müdürlüğüne öldüğünü belgelemek için başvuruda bulundular. Tanık olarak teyzemi gösterdiler.” demişti.

