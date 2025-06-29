20 yıl sonra yakalandılar! Çantada ölü bulunan bebeğin failleri bulundu
Bingöl'de 20 yıl önce çanta içinde beze sarılmış halde bulunan bebeğin failleri bulundu. D.A. isimli kişinin dünyaya getirdiği bebeği, ölüme terk ettiği belirlendi. Mahkemeye çıkarılan D.A. tutuklandı.
Bingöl'de 20 yıl önce ölü bulunan bebek olayı aydınlatıldı.
Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
Elazığ-Bingöl karayolu yakınında 16 Kasım 2005 günü, spor çanta içinde beze sarılmış halde kız bebek cesedi bulunmuştu.
DOSYA YENİDEN AÇILDI
Ancak mevcut delillerden olayın faillerine ulaşılamamıştı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri 2024 yılında dosyayı yeniden açtı.
Ekipler dört şüpheli belirledi.
Şüpheliler, Bursa'da yakalanıp Bingöl'e getirildi.
Yapılan çalışmalar sonucu bebeği D.A. isimli kişinin dünyaya getirdiği belirlendi.
EVLİLİK DIŞI DÜNYAYA GELEN BEBEK ÖLÜME TERK EDİLDİ
D.A.'nın evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği, diğer şüphelilerle birlikte çanta içinde ölüme terk ettiği tespiti yapıldı.
Mahkemeye çıkarılan D.A., tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Bakan Yerlikaya, bu olayla birlikte JASAT'ın bu yıl incelemeye aldığı tüm faili meçhul cinayetleri aydınlattığını bildirdi.
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