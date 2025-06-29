20 yıl sonra yakalandılar! Çantada ölü bulunan bebeğin failleri bulundu

Bingöl'de 20 yıl önce çanta içinde beze sarılmış halde bulunan bebeğin failleri bulundu. D.A. isimli kişinin dünyaya getirdiği bebeği, ölüme terk ettiği belirlendi. Mahkemeye çıkarılan D.A. tutuklandı.

20 yıl sonra yakalandılar! Çantada ölü bulunan bebeğin failleri bulundu

'de 20 yıl önce ölü bulunan olayı aydınlatıldı.

Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Elazığ-Bingöl karayolu yakınında 16 Kasım 2005 günü, spor çanta içinde beze sarılmış halde kız bebek cesedi bulunmuştu.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Ancak mevcut delillerden olayın faillerine ulaşılamamıştı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri 2024 yılında dosyayı yeniden açtı.

20 yıl sonra yakalandılar! Çantada ölü bulunan bebeğin failleri bulundu - 1 Olayla ilgili olarak dört kişi gözaltına alındı

Ekipler dört şüpheli belirledi.

Şüpheliler, Bursa'da yakalanıp 'e getirildi.

Yapılan çalışmalar sonucu bebeği D.A. isimli kişinin dünyaya getirdiği belirlendi.

EVLİLİK DIŞI DÜNYAYA GELEN ÖLÜME TERK EDİLDİ

D.A.'nın evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği, diğer şüphelilerle birlikte çanta içinde ölüme terk ettiği tespiti yapıldı.

Mahkemeye çıkarılan D.A., tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya, bu olayla birlikte JASAT'ın bu yıl incelemeye aldığı tüm faili meçhul cinayetleri aydınlattığını bildirdi.

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