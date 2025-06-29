20 yıl sonra yakalandılar! Çantada ölü bulunan bebeğin failleri bulundu

Olayla ilgili olarak dört kişi gözaltına alındı

Ekipler dört şüpheli belirledi.



Şüpheliler, Bursa'da yakalanıp Bingöl'e getirildi.



Yapılan çalışmalar sonucu bebeği D.A. isimli kişinin dünyaya getirdiği belirlendi.

EVLİLİK DIŞI DÜNYAYA GELEN BEBEK ÖLÜME TERK EDİLDİ

D.A.'nın evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği, diğer şüphelilerle birlikte çanta içinde ölüme terk ettiği tespiti yapıldı.

Mahkemeye çıkarılan D.A., tutuklandı. Diğer üç şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya, bu olayla birlikte JASAT'ın bu yıl incelemeye aldığı tüm faili meçhul cinayetleri aydınlattığını bildirdi.