200 bin liraya satıldı! "Zor kesilecek, bizi biraz yoracak"

Düzce'de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala 1 ton ağırlığındaki dana 200 bin liraya satıldı. Dananın güçlü ve aksi olduğunu söyleyen sahibi, "Kurbanda zor keseceğiz. Bizi biraz yoracak. Kendisi büyük olduğu için kesimi de zor olacak" dedi.

200 bin liraya satıldı! "Zor kesilecek, bizi biraz yoracak"

Hayvancılık ile uğraşan Murat Temeltaş'ın beslediği dana, geçtiğimiz günlerde 200 bin liradan alıcı buldu.

Temeltaş, dananın 1 ton ağrılığında olduğunu ifade ederek, "Ramazan Bayramı'nda tarttığımızda 860 kilogram ağırlığındaydı. 7 kişiye hisseli olarak satışını gerçekleştirdik. Bir aksilik olmazsa bayram sabahı keseceğiz" dedi.

Dananın aksi davranışlar sergilediğini belirten Temeltaş, "Ona dokundukça rahatsızlanmaya başladı. Sevilmek istiyor, sevdiğin zaman rahatlıyor. Çok güçlü. Kurbanda zor keseceğiz. Bizi biraz yoracak. Kendisi büyük olduğu için kesimi de zor olacak. Kasaplarımız da var. İnşallah kazasız belasız kesip sahibine teslim edeceğiz" şeklinde konuştu.

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