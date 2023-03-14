200 bin TL 'bıçak parası' alan doçent suçüstü yakalandı

Antalya'da 200 bin lira 'bıçak parası' alan doktor suçüstü yakalandı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda görevli Doç. Dr. O.C., iddiaya göre bir hastasından ameliyat parası olarak 200 bin TL istedi.

Hasta, 160 bin TL'yi verdiği doktora kalan parayı ameliyat öncesi vereceğini söyledi. Hasta, daha sonra polis merkezine giderek doktordan şikayetçi oldu.



Hasta, bugün geri kalan 40 bin TL'yi teslim ettiği sırada harekete geçen polis, Doç. Dr. O.C.'yi hastanedeki odasında gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen O.C., ifadesinin alınması için Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Doç. Dr. O.C., 11 yıl önce de hastanede saldırıya uğraması olayıyla gündeme gelmişti.

O.C., hastanenin acil servisindeki nöbeti sırasında bir hastanın refakatçisi tarafından dövülmüştü.

