200 dolarını kaptırdı, sarılıp teşekkür ettiği kişi hırsız çıktı!

Adana'da iki yankesici, semt pazarındaki son işlerinde yakalandı. Olay, 19 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında, Seyhan'daki semt pazarında meydana geldi. Müşteri gibi pazarda dolaşan Emine C. ve Meryem A., tezgahta alışveriş yapan Esra K.’nin fermuarı açık olan çantasındaki cep telefonunu fark etti. Şüphelilerden Emine C. gözcülük yaparken, Meryem A. ise cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı. Bir süre sonra şüpheliler, aynı pazardaki İlknur E.’nin ceketinin cebindeki cep telefonunu da çalıp, uzaklaştı.

Yankesicilik anları pazardaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

POLİSE HABER VERİP, YARDIM İSTEDİ Telefonunun çalındığını fark eden İlknur E., bir iş yerine gidip polise haber verilmesi için yardım istedi. Bu sırada cep telefonunun kılıfındaki 200 doları alan şüphelilerden Emine C., İlknur E.'nin hırsızlığı fark ettiğini anladı. SARILIP TEŞEKKÜR ETTİ İş yerine giden Emine C., çaldıkları cep telefonunu sahibine teslim etti. İlknur E. ise şüpheli Emine C.'ye sarılıp teşekkür etti. Telefon kılıfındaki parasının olmadığını gören İlknur E. ile cep telefonunun çalındığını fark eden Esra K., durumu polise bildirdi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında