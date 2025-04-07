200 dolarını kaptırdı, sarılıp teşekkür ettiği kişi hırsız çıktı!
Adana'da bir cep telefonu hırsızı, polise haber verildiğini fark edince telefonun kılıfındaki 200 doları alıp, çaldığı telefonu sahibine iade etti. Telefonuna kavuşan mağdur, yankesiciye sarılıp teşekkür ederken, bir süre sonra 200 dolarının gittiğini fark edip polise başvurdu.
Adana'da iki yankesici, semt pazarındaki son işlerinde yakalandı.
Olay, 19 Şubat'ta saat 17.00 sıralarında, Seyhan'daki semt pazarında meydana geldi. Müşteri gibi pazarda dolaşan Emine C. ve Meryem A., tezgahta alışveriş yapan Esra K.’nin fermuarı açık olan çantasındaki cep telefonunu fark etti.
Şüphelilerden Emine C. gözcülük yaparken, Meryem A. ise cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı.
Bir süre sonra şüpheliler, aynı pazardaki İlknur E.’nin ceketinin cebindeki cep telefonunu da çalıp, uzaklaştı.
POLİSE HABER VERİP, YARDIM İSTEDİ
Telefonunun çalındığını fark eden İlknur E., bir iş yerine gidip polise haber verilmesi için yardım istedi.
Bu sırada cep telefonunun kılıfındaki 200 doları alan şüphelilerden Emine C., İlknur E.'nin hırsızlığı fark ettiğini anladı.
SARILIP TEŞEKKÜR ETTİ
İş yerine giden Emine C., çaldıkları cep telefonunu sahibine teslim etti. İlknur E. ise şüpheli Emine C.'ye sarılıp teşekkür etti. Telefon kılıfındaki parasının olmadığını gören İlknur E. ile cep telefonunun çalındığını fark eden Esra K., durumu polise bildirdi.
HIRSIZLIĞI REDDETTİLER
İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, Emine C. ve Meryem A.’yı adreslerine yapılan baskınla gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüpheliler, görüntülerdeki kişinin kendileri olduğunu ancak hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü. Emine C., İlknur E.’nin cep telefonunu tezgahta bulup teslim ettiğini, parayı ise almadığını ileri sürdü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emine C. ve Meryem A., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
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