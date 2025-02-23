200 köy yolu ulaşıma kapandı: Arabalar kara gömüldü

Bartın'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde 200 köy yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı kent merkezinde 70 santime ulaştı. Ekipler, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.

200 köy yolu ulaşıma kapandı: Arabalar kara gömüldü

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışıyla birlikte, kar kalınlığı merkezde 70 santimetre, yüksek kesimlerdeyse 1,5 metreye kadar ulaştı.

Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. 200 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

200 köy yolu ulaşıma kapandı: Arabalar kara gömüldü - 1

 -Zonguldak, Bartın-Karabük ve Bartın-Kastamonu yolu Ahatlar mevkisinde ve buzlanma nedeniyle tuzlama ve küreme çalışması yapıldı.

Bazı sürücüler yolda zor anlar yaşadı, zincir takarak ilerledi. Etkisini sürdüren yoğun kar nedeniyle Devlet Su İşleri, Orman İşletmesi ve diğer özel şirketlerde bulunan iş makineleri de kar temizleme çalışmalarına destek veriyor.

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