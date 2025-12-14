200 metre savrulan araçta 1 ölü, 1 ağır yaralı
14.12.2025 07:25
IHA
Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çarpıp 200 metre savrulduktan sonra ağaca çarparak durabildi. 21 yaşındaki sürücü öldü, bir kişi de ağır yaralandı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti, yolcu ağır yaralandı.
Kaza Battalgazi Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. 21 yaşındaki sürücü Emre F.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce kaldırıma çarptı. Savrulan araç yön levhalarını devirerek, 200 metre ilerideki bir ağaca çarptı.
Emre F.‘nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 21 yaşındaki M.A.'yı hastaneye kaldırdı.