200 milyon euroluk dolandırıcılık davası: 1 tahliye, 3 kırmızı bülten

Denizli'de Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını belirtip, başta Avrupa'da yaşayan gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden yüksek kar payı vaadiyle 20 bin ile 300 bin euro arasında değişen miktarlarda para toplayıp, yaklaşık 200 milyon euro dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 3'i firari, 5 sanığın yargılanmalarına başlandı. DURUŞMA 14 SAAT SÜRDÜ Duruşmaya tutuklu sanıklar Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark, tarafların avukatları ve Fransa'dan gelen mağdurlardan 25'i katıldı. 14 saat süren duruşmada tercüman eşliğinde mağdur 8 Fransa vatandaşı ile sanıklar Ertuğrul Sezer ile Volkan Çark'ın ifadelerine başvuruldu.



Tutuklu iki sanık, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.



(Soldan sağa) Hicabi Pala, Ertuğrul Sezer, Tolga Dinler.



ÜÇ SANIK HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN



Mahkeme heyeti sanıklardan Ertuğrul Sezer'in tutukluluk halinin devamına, Volkan Çark'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine, yurtdışında olan diğer sanıklar Hicabi Pala, Barış Erdoğan ve Tolga Dinler için "kırmızı bülten" çıkarılmasına karar verildi.

"PARAMIZI ÇALDILAR, SESİMİZİ DEĞİL"

Duruşma sonrası Fransa'dan gelen mağdurlar, adliye çıkışında protesto düzenledi. Fransız vatandaşları, üzerinde Ertuğrul Sezer, Hicabi Pala ve Tolga Dinler'in birlikte resminin bulunduğu ve Fransızca ve Türkçe' “Paramızı çaldılar, sesimizi değil' yazılı pankart açtı.

"DÜNYACA ÜNLÜ İŞ İNSANI" OLARAK TANITTI Pamukkale ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 2022 yılında Ertuğrul Sezer tarafından "dijital finans" alanında hizmet verdiği öne sürülen bir şirket kuruldu.

Çevrede kendisini dünyaca ünlü iş insanı olarak tanıtıp, güven sağladığı öne sürülen Ertuğrul Sezer, bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını iddia ederek, yüksek kar vaadiyle yatırımcılara çağrıda bulundu.

5 KATI KAR PAYI VAADİ İddiaya göre Ertuğrul Sezer, başta Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin euro ile 300 bin euro arasında para topladı. İddiaya göre, yatırımcılara yatırdıkları paranın üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise anaparanın 5 katı kar payı yatırma vaadinde bulunuldu. Ayrıca her bir yatırımcı getirene de yüzde 10 ödeme sözü verildi.



Ertuğrul Sezer, geçen yıl ekim ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.