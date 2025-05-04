200 milyon liralık vurguna operasyon: 16 kişi tutuklandı

Emniyete giden bir kişi, kripto para almak için girdiği internet sitesi aracılığıyla dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

KRİPTO VARLIKLARI ELE GEÇİRDİLER

Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, internetteki kripto para borsalarının kopyalarının oluşturulduğu, "Hediye bakiye" ve "Yüksek kazanç" vaadiyle vatandaşların bu sitelere yönlendirilerek hesap bilgileri ve hesaplarındaki kripto varlıklarının ele geçirildiğini belirledi.

20 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, şüphelileri yakalamak için detaylı bir çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonunda adres ve kimlikleri belirlenenleri 23 kişiye yönelik Kahramanmaraş, Antalya, İzmir ve Çanakkale’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda 20 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

