200 milyon liralık vurguna operasyon: 16 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş merkezli dört ilde, kripto para borsalarının kopyalarını oluşturarak vatandaşları dolandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 200 milyon liralık banka ve kripto hesapları ile taşınmazlarına el konuldu. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16’sı tutuklandı.
Emniyete giden bir kişi, kripto para almak için girdiği internet sitesi aracılığıyla dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu.
Bunun üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
KRİPTO VARLIKLARI ELE GEÇİRDİLER
Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmada, internetteki kripto para borsalarının kopyalarının oluşturulduğu, "Hediye bakiye" ve "Yüksek kazanç" vaadiyle vatandaşların bu sitelere yönlendirilerek hesap bilgileri ve hesaplarındaki kripto varlıklarının ele geçirildiğini belirledi.
20 KİŞİ YAKALANDI
Ekipler, şüphelileri yakalamak için detaylı bir çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonunda adres ve kimlikleri belirlenenleri 23 kişiye yönelik Kahramanmaraş, Antalya, İzmir ve Çanakkale’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonda 20 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
16 KİŞİ TUTUKLANDI
"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16’sı tutuklanırken, 4’ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
200 MİLYON LİRAYA EL KONULDU
Ötre yandan MASAK raporu doğrultusunda şüphelilerin yaklaşık 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, banka ve kripto borsalarındaki hesaplarına Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konuldu.
Adreslerinde bulunamayan üç şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kripto Para
- Kahramanmaraş
- Dolandırıcılık