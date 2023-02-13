200 yabancı uyruklu şahsı İstanbul diye Sakarya’ya getirdiler

Türkiye’ye kaçak yollarla giren yaklaşık 150 yabancı uyruklu şahıs, yurt dışına gitmek için yabancı uyruklu TIR şoförü ile anlaşarak Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinden yola çıktı. Anadolu Otoyolu Sakarya Akyazı geçişinde ise TIR'dan indirilen yabancı uyruklular bölgede dolaşırken Balballı Mahallesi’ne girdi. Durumdan şüphelenen bölge halkı ise jandarma ekiplerine haber verdi.



Bölgede çalışma gerçekleştiren ekipler ve mahalle halkı 70 yabancı uyrukluyu yakalayarak mahallede bulunan köy yaşam merkezine getirdi. Burada alınan ifadeler çerçevesinde diğer yabancı uyrukluları bulmak için çalışma başlatıldı. Yakalanan yabancı uyruklular ise jandarma merkezine götürülürken işlemleri sonrasında ise geri gönderme merkezine sevk edilecek.

KORSAN TAKSİ ÇAĞIRMIŞLAR



Alınan ifadeler sonrasında yabancı uyruklu olduğu öğrenilen TIR sürücüsünün bölgeye çevre illerden taksi çağırdığı ortaya çıktı. Verilen konum üzerine bölgeye korsan ve ticari taksiler geldi. Mahalle halkı tarafından fark edilen araçlardaki bin 444 liralık taksimetre fiyatı dikkat çekti.



“YAKLAŞIK 200 KİŞİ BÖLGEYE DAĞILDILAR”



Yabancı uyrukluları yakalayarak ekiplere teslim ettiklerini belirten mahalle muhtarı Ercai Pınar, “Saat 21.00 sıralarında mahallemiz sapağından çıkan TIR tarafından ve kendilerinin söylediği de yaklaşık 200 kişi bölgeye dağıldılar. Biz de bunların yaklaşık 70’ini jandarma ve vatandaşlarla beraber yakaladık, bir araya getirdik diğerlerini de arıyoruz. Bunların merkezi burası gibi oldu sanırım İstanbul, Gebze gibi bölgelerden ticari taksiler geldi onların bir kısmını da ekipler yakaladı. Konumun verilmesi üzerine taksiler bunları 4’er, 5’er kişi halinde götürecekti” dedi.



Mahalle halkı tarafından sorulan sorulara cevap veren ve Afganistan’dan geldiklerini belirten yabancı uyruklu şahıs, “Doğubeyazıt’tan TIR'a bindik bir gün önce, İstanbul’a gidiyoruz sandık. İstanbul’dan da Avrupa’ya gidecektik. Bir kişi 500 dolar para verdik. Avrupa’ya giderken de 2 bin dolar” diye konuştu.