2003'ten beri aranıyordu, Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de çifte cinayet hükümlüsü, 22 yıl sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İncesu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir firari kişinin kente geleceği yönünde bilgi aldı.

BAŞKASININ KİMLİĞİNİ KULLANIYORDU

İncesu ilçesi Bayraklı mevkisinde yol kontrol noktasında durdurulan minibüstekilerin kontrol edilmesi esnasında bir adamdan şüphelenen ekipler parmak izi kontrollerinde şüphelinin başkasına ait sahte kimlik kullandığını tespit etti.

İLK CİNAYETİNİ 2003'TE İŞLEDİ

Yapılan incelemede şüphelinin 2003 yılında gerçekleşen adam öldürme ve 2009 yılında gerçekleşen kasten öldürme suçlarından 22 yıldır firari olarak aranan M.K. (54) olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Hakkında başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan adli işlem başlatılan M.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.