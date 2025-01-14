2012’deki sınava soruşturma: 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı soruşturması kapsamında yeni bir operasyon başlattı. Başsavcılığın talimatıyla 7 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

2012’deki sınava soruşturma: 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Fetullahçı Terör Örgütü’ne () yönelik operasyonlar sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılında yapılan Devlet Gelir Uzman Yardımcılığına Giriş Sınavı soruşturması kapsamında yeni bir operasyonun düğmesine bastı.

Başsavcılık, FETÖ üyelerinin sınav sorularına erişerek bunları örgüt mensuplarına dağıtıldığını belirledi.

Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı değerlendirilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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