2018 yılında Ramazan Ayı Mayıs'ta başlarken ilk oruç 16 Mayıs Salı günü tutuldu. İlk teravih namazı ise 15 Mayıs'ta kılınırken, son teravih namazı 13 Haziran Çarşamba günü kılınacak. Son oruç ise 14 Haziran (Arefe günü) tutularak Ramazan sona erecek.



KADİR GECESİ NE ZAMAN?



İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, çarşambayı perşembeye bağlayan gece idrak edilecek.



Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi, bu sene ramazanın 27'nci gecesi olan 10 Haziran Pazar gününe denk geliyor.



İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.



KURAN'I KERİM'DE KADİR SURESİ



Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:



"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."



KADİR GECESİ DUASI



Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede “Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?



2018'de Ramazan Bayramı ise, 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günlerine denk geliyor.



Bayramın iki günü hafta sonuna denk geldiği için çalışanlar ekstradan sadece 1 gün tatil yapabiliyor.



DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN KADİR GECESİ MESAJI



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecede yapılan dua ve yakarışların İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.



Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Ali Erbaş mesajında, rahmet, bereket ve arınma mevsimi olan ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir Gecesi'ne daha kavuşmanın sevinci içerisinde olunduğunu ifade etti.



Bu gecenin, meleklerin yeryüzünü kuşattığı, bin aydan daha hayırlı bir esenlik ve selam gecesi olduğunun Kur'an-ı Kerim'de müjdelendiğine işaret eden Erbaş, Kadir Gecesi'ni diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özelliğin Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlanması olduğunu belirtti.





EN UZUN ORUÇ İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE



İskandinav ülkelerinde yaşayan Müslümanlar, bu yıl ramazan ayı boyunca en uzun orucu tutacak.



Diyanet İşleri Başkanlığının imsakiyesine göre, yaz gün dönümünün yaşanacağı, aynı zamanda en uzun gün olan 21 Haziran'da, İsveç'in Kiruna, Norveç'in Tromso ve İzlanda'nın Reykjavik şehrinde, 22 saat oruç tutulacak. Stockholm, Oslo, Kopenhag ve Helsinki'de oruç süresi 20 saati bulacak.



RAMAZAN BAYRAMI



Ramazan Bayramı İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayramdır. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir.



Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

2018 KURBAN BAYRAMI = BOL TATİL



2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.