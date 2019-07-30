Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kalsa da tatilin kaç gün olacağı netleşmedi. 10 Ağustos'ta başlayacak bayram tatili,14 Ağustos Çarşamba bitiyor. Perşembe ve cuma günleri ise henüz tatil süresine dahil edilmedi.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arefe: 10 Ağustos 2019 Cumartesi



Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar



Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi



Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı



Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?



Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tatilin kaç gün olacağı henüz belli olmadı. 2019 Kurban Bayramı tatiline dair belirli bir açıklama yapılmasa da Ramazan Bayramı'nda verilen 9 gün kadar tatil olmayacak gibi görünüyor. Takvime göre 10 Ağustos Cumartesi günü başlayacak olan Kurban Bayramı 14 Ağustos Çarşamba günü bitecek. Tatilin 9 güne çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil.



Turizm sektörü dışında olanlar iş gücü kaybı olacağı gerekçesiyle tatilin uzamamasını talep ederken, turizm sektörü de artık umudunu yitiriyor.



Kurban Bayramı'na 3 haftadan kısa bir süre kalması sebebiyle tatilin uzaması kararı alınsa dahi çok büyük etkisi olmayacağına dikkat çeken turizm sektörü temsilcileri, son anda tatil uzarsa rezervasyon yapmak isteyenlerin yüksek fiyatlarla karşılaşacağına vurgu yaptı. Otellerin belirli doluluk oranlarına ulaştığını dile getiren sektör temsilcileri, artan dolulukların fiyatları da yukarı çektiğini söyledi.

KURBAN ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

10 BİN EK OTOBÜS SEFERİ



Kurban Bayramı’na sayılı günler kala tatil bölgelerine ya da memleketlerine gidecekler otobüs bileti bulmakta zorlanıyor.



Otobüs biletlerinin neredeyse tamamının tükenmesi üzerine 10 bin ek sefer konuldu.



Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Tatil süresince günlük 800-850 bin yolcuya hizmet vereceğiz. Tatil süresince 10 bin ek seferle 450 bin yolcu daha taşınmasını hedefliyoruz" dedi.

KURBAN FİYATLARI NE KADAR?