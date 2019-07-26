Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tatilin kaç gün olacağı henüz belli olmadı.

Turizm sektörü dışında olanlar iş gücü kaybı olacağı gerekçesiyle tatilin uzamamasını talep ederken, turizm sektörü de artık umudunu yitiriyor.

Kurban Bayramı'na 3 haftadan kısa bir süre kalması sebebiyle tatilin uzaması kararı alınsa dahi çok büyük etkisi olmayacağına dikkat çeken turizm sektörü temsilcileri, son anda tatil uzarsa rezervasyon yapmak isteyenlerin yüksek fiyatlarla karşılaşacağına vurgu yaptı. Otellerin belirli doluluk oranlarına ulaştığını dile getiren sektör temsilcileri, artan dolulukların fiyatları da yukarı çektiğini söyledi.

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın haberinde, Kurban Bayramı tatilinin bu tarihlerde uzatılmasının çok fazla bir şey ifade etmediğini belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Tatil kararı 1 ay önce ilan edilseydi acenteler ona göre program oluşturur, planlarını yapardı. Şimdi uzarsa tüketicinin kararı da çok etkilenmez. Memleketine gidecek olan yine oraya gider. Tatil uzadı diye farklı planlar içine çok girmez" dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık da, “Bu saatten sonra alınacak kararın olumlu ya da olumsuz bir etkisi olmaz. Çünkü tatil planlamak için zaman kalmadı. Doluluklar yüksek olduğu için zaten fiyatlar yukarı çıkıyor. Bu tip tatillerin daha yılın başından belli olması gerekiyor. Vatandaş da ona göre plan, program yapıyor” ifadelerini kulladı.

EKONOMİYE KATKISI OLURDU



JOLLY Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Figen Erkan da şunları söyledi:

“Turizmde hacimin artmasıyla ekonomiye de katkı sağlanıyor. Eğer daha önce tatil kararı alınmış olsaydı tüketici erken rezervasyon avantajlarından da yararlanabilirdi. Eğer tatilin uzaması kararı erkenden bildirilseydi, memleketine gidenler tatil için de zaman bulabilirdi. Yine de son dakikaya kadar bekleyenler olabiliyor. Tatilin uzaması halinde kararını verecek olan bir kesim de bulunuyor."



İŞ DÜNYASI KARŞI ÇIKIYOR



Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir yaptığı bir açıklamada, “Zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz, daha fazla tatile değil daha fazla üretime ihtiyacımız var" demişti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da, "İşçiler ister. Tatil yapacaklar ama benim is yerim duracak. Ben 9 gün primini ödeyeceğim. Ben taraftar değilim. Tatili verince benden gidiyor. Emekçi bunu ister ama işveren istemez" dedi.

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Arefe: 10 Ağustos 2019 Cumartesi



Kurban Bayramı'nın 1. günü: 11 Ağustos 2019 Pazar



Kurban Bayramı'nın 2. günü: 12 Ağustos 2019 Pazartesi



Kurban Bayramı'nın 3. günü: 13 Ağustos 2019 Salı



Kurban Bayramı'nın 4. günü: 14 Ağustos 2019 Çarşamba

İSTANBUL'DA KURBANLIK FİYATLARI