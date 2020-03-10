2020 fitre miktarı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 2020 yılı fitre miktarı açıklandı.



Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, Dr. Ekrem Keleş başkanlığında yaptığı toplantı sonucu aldığı karara göre, 2020 yılı için asgari fitre miktarı 27 TL olarak belirlendi.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan değerlendirmeler neticesinde Fıtır Sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2020 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 27.00 TL olarak belirlenmesine karar verildi"

Geçen yıl fitre miktarı 23 liraydı.

RAMAZAN 24 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2020 yılında ramazan ayı 24 Nisan'da başlayacak ve 23 Mayıs'ta bitecek.



Ramazan ayı içinde olan Kadir Gecesi ise takvime göre 19 Mayıs gecesi görünüyor.



RAMAZAN BAYRAMI



23 Mayıs'ta Ramazan ayının bitmesiyle 24 Mayıs Pazar günü Ramazan Bayramı başlıyor. 26 Mayıs Salı günü ise bayramın son günü olarak belirlendi.



24 Nisan - Ramazan ayının başlangıcı



23 Mayıs - Ramazan Bayramı Arefesi



24 Mayıs - Ramazan Bayramının ilk günü



26 Mayıs - Ramazan Bayramının son günü



KURBAN BAYRAMI



Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.



30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefesi



31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü



3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü