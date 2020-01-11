2020 Hac kayıtları ne zaman başlayacak? Hac kesin kayıt belgesi nasıl alınır? (e-Devlet 2020 Hac kuraları sorgulama)

Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilen hac kuralı sonuçlandı. Sonuçların ardından vatandaşlar 2020 hac kesin kayıt için araştırma yapmaya başladı. İşte hac kesin kayıt için gerekli evraklar ve hac kesin kayıtlarının ne zaman yapılacağı hakkında bilgiler...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, kura için butona basmasının ardından salonda heyecanlı bir bekleyiş başladı. Bazı hacı adayları gözyaşları ile sonuçları bekledi.

2020 HAC KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Kura çekimi aşamasında konuşan Ali Erbaş, ''Kura sonucunda sevinç ve hüzün gözyaşları allah katında aynı değerde olacaktır. Hatta kurada çıkmadığı için dökülen göz yaşları belki de çıktığı için dökülen sevinç gçözaşlarından daha sevap olacaktır'' şeklinde konuştu.

Kura sonunda kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 83 bin 430 kişi akşam 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden duyuruldu.

2020 HAC KESİN KAYIT TARİHİ

Hac ibadeti için kesin kayıtlar, 13 Ocak'ta başlayacak ve 24 Ocak'a kadar devam edecek.



2020 HAC KESİN KAYIT BELGESİ

13 Ocak 2020 sabah saat 08.00'de başlayan kesin kayıtlar ( http://hac.gov.tr/ ) adresinden alınan kesin kayıt belgesi ile gerçekleştirilecek.

Milyonlarca kardeşimizin kutsal beldelere duyduğu hasretle beklediği 2020 hac kura çekimini gerçekleştirdik. Bu uğurda sevinç de, gözyaşı da, hüzün de aynı derecede makbul ve mübarektir. Allah bu hasreti, bu sevgiyi, bu muhabbeti hiçbir zaman gönlümüzden eksik eylemesin. pic.twitter.com/bKE52zemGe — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) January 9, 2020

2020 HAC İÇİN İLK KAFİLE NE ZAMAN YOLA ÇIKACAK?



İlk kafile ise, 22 Haziran'da yola çıkacak.



2007-2020 yılları arasında kayıt yaptıran, ve daha önce hacca gitmemiş olan şehit yakınları ve gaziler ise kurasız hacca götürülecek.