2020 Hac kuraları çekildi (T.C ile e-Devlet'ten 2020 yılı hac kurası sorgulama)

Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilen hac kuralı sonuçlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, kura için butona basmasının ardından salonda heyecanlı bir bekleyiş başladı. Bazı hacı adayları gözyaşları ile sonuçları bekledi.

Kura çekimi aşamasında konuşan Ali Erbaş, ''Kura sonucunda sevinç ve hüzün gözyaşları allah katında aynı değerde olacaktır. Hatta kurada çıkmadığı için dökülen göz yaşları belki de çıktığı için dökülen sevinç gçözaşlarından daha sevap olacaktır'' şeklinde konuştu.

Kura sonunda kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 83 bin 430 kişi akşam 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden duyuruldu.

Hac ibadeti için kesin kayıtlar, 13 Ocak'ta başlayacak.



İlk kafile ise, 22 Haziran'da yola çıkacak.



2007-2020 yılları arasında kayıt yaptıran, ve daha önce hacca gitmemiş olan şehit yakınları ve gaziler ise kurasız hacca götürülecek.

