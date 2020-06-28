2020 Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün, kaç gün tatil var? (Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre 2020 yılında ramazan ayı 24 Nisan'da başladı, 23 Mayıs'ta sona erdi.



2020 KURBAN BAYRAMI



Takvimde Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 olarak görünüyor. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.



30 Temmuz - Kurban Bayramı Arefesi



31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü



3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?





Resmi Gazete'de yayımlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ bugün yürürlüğe girdi. Karara göre, Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmeyecek.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi"