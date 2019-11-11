2020 Ramazan Bayramı ne zaman? (Ramazan ayı hangi güne denk geliyor?)

2020 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? sorusu Google'da kullanıcılar tarafından aranıyor.
İşte 2020 yılı resmi tatilleri, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın tarihleri...
2020 RAMAZAN BAYRAMI
Arife: 23 Mayıs 2020 Cumartesi
Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 24 Mayıs 2020 Pazar
Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 25 Mayıs 2020 Pazartesi
Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 26 Mayıs 2020 Salı
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi bu yıl 19 Mayıs 2020 Salı gecesi idrak edilecek.
2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı Arife: 30 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı'nın 1. günü: 31 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı'nın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi
Kurban Bayramı'nın 3. günü: 2 Ağustos Pazar
Kurban Bayramı'nın 4. günü 3 Ağustos Pazartesi