2020 Ramazan Bayramı ne zaman? (Ramazan ayı hangi güne denk geliyor?)

Kadir Gecesi bu yıl 19 Mayıs 2020 Salı gününü 20 Mayıs'a bağlayan gece idrak edilecek. 2020'd3 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 24 Mayıs Pazar gününe denk gelirken, Kurban Bayramı'nın ilk günü 31 Temmuz Cuma günü kutlanacak.

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2020 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? sorusu Google'da kullanıcılar tarafından aranıyor. 

İşte 2020 yılı resmi tatilleri, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın tarihleri...

2020 RAMAZAN BAYRAMI

Arife: 23 Mayıs 2020 Cumartesi

Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 24 Mayıs 2020 Pazar

Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 25 Mayıs 2020 Pazartesi

Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 26 Mayıs 2020 Salı 

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi bu yıl 19 Mayıs 2020 Salı gecesi idrak edilecek. 

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arife: 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı'nın 1. günü: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı'nın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı'nın 3. günü: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı'nın 4. günü 3 Ağustos Pazartesi

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