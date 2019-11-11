2020 Ramazan Bayramı ne zaman? (Ramazan ayı hangi güne denk geliyor?)

2020 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ne zaman? sorusu Google'da kullanıcılar tarafından aranıyor.



İşte 2020 yılı resmi tatilleri, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nın tarihleri...



2020 RAMAZAN BAYRAMI



Arife: 23 Mayıs 2020 Cumartesi



Ramazan Bayramı'nın 1. günü: 24 Mayıs 2020 Pazar



Ramazan Bayramı'nın 2. günü: 25 Mayıs 2020 Pazartesi



Ramazan Bayramı'nın 3. günü: 26 Mayıs 2020 Salı



KADİR GECESİ NE ZAMAN?



Kadir Gecesi bu yıl 19 Mayıs 2020 Salı gecesi idrak edilecek.

2020 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arife: 30 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı'nın 1. günü: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı'nın 2. günü 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı'nın 3. günü: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı'nın 4. günü 3 Ağustos Pazartesi

2020 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RESMİ TATİL GÜNLERİ

