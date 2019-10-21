Kamu taşıtlarında 2019 yılında devreye sokulan tasarruf 2020 bütçesinde de sürüyor.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre, 2020'de ağırlıklı ambulans olmak üzere kamu kurumlarına 2020 yılında 2 bin 596 tasit alınacak. Taşıtların bin 100'ü Sağlık Bakanlığı'na alınacak ambulanslar olacak. Cumhurbaşkanliğı'na 20 binek otomobil, 4 panel ve 2 tane de güvenlik önlemli binek otomobil, Milli Savunma Bakanlığı'na 205 taşıt alınacak. Bütçe teklifinde taşıtların bir bölümünün hibe yoluyla alınacağı bilgisi de yer aldı. 2020 bütçe teklifinin eklerinden olan T cetvelinde kamuya alınacak taşıtların listesi yer alıyor.

2019'DA YARIYA DÜŞTÜ

2019 bütcesiyle alınacak taşıt sayısı bir önceki yıla göre yarı yarıya düşürülmüş ve 2 bin 235 tasit alınması öngörülmüştü. 2018'de 4 bin 772 taşıt alımı vardı. 2020 bütçe teklifinde de sayının 2019 yılının biraz üstünde olacağı ve 2 bin 596'ya çıkacağı görüldü. 2020 yılı bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanlığı dışında Danıştay'a, Dışişleri Bakanlığı'na güvenlik önlemli binek otomobil alınacak.



Dışişleri Bakanlığı'na güvenlik önlemli servis taşıtı alınması da listede yer aldı. T cetveline göre Cumhurbaşkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlügü ve Ticaret Bakanlığı'na taşıt alınması öngörülüyor. Ayrıca listeye göre Sağlık Bakanlığı'na 50 motorsiklet, Milli Savunma Bakanlığı'na da 20 bisiklet alımı yapılacak.



HİBE TAŞIT DA VAR



T cetveline göre Sağlık Bakanlığı'nın tibbi donanımlı 500 ambulansı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 15 pick up ve paneli, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın 6 taşıtı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 7 taşıtı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2 minibüs, kamyon ve pickup'ı ise hibe yoluyla gelecek. Özel bütçeli kuruluşlara da 55 tasit alinacak.

