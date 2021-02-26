2021 Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman yapılacak? (2020/1. dönem bekçilik sınavı duyurusu)

Polis Meslek Egitim Merkezi (POMEM), bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav aşamaları hakkında duyuru yayımladı.

Duyuruda, yazılı sınavda başarılı olan bekçilik adaylarının katılım sağlayacağı fiziki yeterlilik sınavının merkezleri ve tarihlerinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.



Sınava girecek adaylar sınav yerlerini www.pa.edu.tr adresinden öğrenebilecek.

YAZILI SINAV İTİRAZ SONUÇ DUYURUSU



Öte yandan bekçilik yazılı sınav itirazı sonuçları da Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlandı.



Yapılan açıklamada;



“2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinin Yazılı Sınav başlıklı 13 ve 14’üncü maddeleri kapsamında 20 Ocak 2021 tarihinde 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı yapılmıştır. Yazılı Sınav Sonuçları 15.02.2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı www.meb.gov.tr ve Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştır” İfadelerine yer verildi.



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden değerlendirilen yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçeleri sonuçlarını Polis Akademisi Sinav Sonucu Sorgulama adresinden görüntüleyebilirsiniz.

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