2021 fitre miktarı ne kadar? (Fitre nedir, ne zaman verilir?)

Fitre, müslümanların ramazan ayında orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, belirli kişilere vermesi vacip olan sadakadır.



FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?



Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.

Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 TL olarak belirlendi.

2021 FİTRE NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu, geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantı sonrası 2021 yılı fitre miktarını açıkladı.



Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Din İşleri Yüksek Kurulumuzca, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için Fitre miktarı 28 TL olarak belirlenmiştir. Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır. Belirtilen meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir."