2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün? (Kurban Bayramı'nın 1. günü ne zaman?)

Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek.

Merakla beklenen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusu da yanıt buldu. Beklentiler tatilin 11 güne çıkarılacağı yönündeydi. Ancak kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi gününün de eklenmesiyle tatilin dokuz gün olacağını duyurdu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" açıklamasında bulundu.



Tatil süresince kamunun işlettiği köprü ve otoyol geçişleri de ücretsiz olacak.

KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı



Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba



Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe



Kurban Bayramı 4. günü ise 23 Temmuz Cuma günü kutlanacak.

2021 yılının geri kalan günlerinde olacak resmi tatiller



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 1 Gün - Perşembe



30 Ağustos Zafer Bayramı - 1 Gün - Pazartesi



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - 1 Gün - Cuma

TEMİZLİK İŞÇİSİ OĞLAĞI ‘OSMAN’ İLE MESAİDE

