2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? (Kurban Bayramı'nın 1. günü ne zaman?)

2021 Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 20 Temmuz 2021'de başlayan Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatiline ilişkin yaptığı açıklamada, " Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" açıklamasında bulundu.

ntv.com.tr 13.07.2021 - 10:30

2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? (Kurban Bayramı'nın 1. günü ne zaman?)

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Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başlayarak 23 Temmuz’a kadar sürecek.

Merakla beklenen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusu da yanıt buldu. Beklentiler tatilin 11 güne çıkarılacağı yönündeydi. Ancak kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazartesi gününün de eklenmesiyle tatilin dokuz gün olacağını duyurdu.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor" açıklamasında bulundu. 

Tatil süresince kamunun işlettiği köprü ve otoyol geçişleri de ücretsiz olacak.

KURBAN BAYRAMI 

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. günü ise 23 Temmuz Cuma günü kutlanacak. 

2021 yılının geri kalan günlerinde olacak resmi tatiller

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 1 Gün - Perşembe

30 Ağustos Zafer Bayramı - 1 Gün - Pazartesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - 1 Gün - Cuma

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