2021 Miraç Kandili ne zaman? (2021 Miraç kandili hangi güne denk geliyor?)

Mübarek üç aylara girilmesi ile birlikte Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili olarak idrak edildi.

Ramazan ayının habercisi olan Recep ayının ikinci kandili kutlanacak. İşte, 2021 Miraç kandilinin tarihi



MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2021



Miraç Kandili 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecek.



2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?



Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;



Regaip Kandili: 18 Şubat 2021



Miraç Kandili: 10 Mart 2021



Berat Kandili: 27 Mart 2021



Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021