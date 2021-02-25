2021 Miraç Kandili ne zaman? (2021 Miraç kandili hangi güne denk geliyor?)

Mübarek üç aylara girilmesi ile birlikte ilk kandil gecesi olan Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesi idrak edildi. Recep ayı içerisinde yer alan ve ikinci kandil gecesi olan Miraç Kandili'nin ne zaman olacağı ise merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek?

25.02.2021 - 10:36

2021 Miraç Kandili ne zaman? (2021 Miraç kandili hangi güne denk geliyor?)

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Türkiye'de Miraç Kandili

Türkiye'de Miraç Kandili

Mübarek üç aylara girilmesi ile birlikte Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili olarak idrak edildi. 

Ramazan ayının habercisi olan Recep ayının ikinci kandili kutlanacak. İşte, 2021 Miraç kandilinin tarihi

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2021

Miraç Kandili 10 Mart 2021 Çarşamba günü idrak edilecek.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

Müslümanlar için kutsal gün sayılan Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid kandilinin denk geldiği tarihler şöyle;

Regaip Kandili: 18 Şubat 2021

Miraç Kandili: 10 Mart 2021

Berat Kandili: 27 Mart 2021

Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021

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