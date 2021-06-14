2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavları tamamladı.

17 Mayıs ile 13 Haziran tarihlerinde gerçekleşen sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmen adayları atama tercihlerini yapacak.

Ayrıca Covid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs - 25 Haziran tarihlerinde yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları da, 28 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı güncel takvime göre, sözlü mülakat sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak.

Öğretmen adaylarının sözlü mülakat sonuçlarına göre yapacağı atama tercih sonuçları ise 8 Eylül 2021’de açıklanacak.

KONTENJANLARIN LİSTESİ AÇIKLANDI



Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesini de açıkladı.

Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.